Economist: глава минфина США дал Зеленскому час на обдумывание ресурсной сделки

Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита на Украину на прошлой неделе дал президенту Владимиру Зеленскому час на обдумывание соглашения по передаче Вашингтону всех минеральных ресурсов республики в обмен на оказание военной помощи.