Economist: глава минфина США дал Зеленскому час на обдумывание ресурсной сделки

Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита на Украину на прошлой неделе дал президенту Владимиру Зеленскому час на обдумывание соглашения по передаче Вашингтону всех минеральных ресурсов республики в обмен на оказание военной помощи.
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