Олимпийский чемпион Фетисов призвал Гашека вернуть деньги, заработанные в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов подверг критике чешского голкипера Доминика Гашека за его высказывания против России, призвав его вернуть деньги, которые он заработал во время игры в московском "Спартаке".
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