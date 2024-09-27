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Царьград

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"Нанести удар по России и умереть". Эстония выходит на "новый уровень могущества". О чём умолчал генерал НАТО

Эстонский генерал Вахур Карус дал резонансное интервью местным СМИ и заявил, что Таллин готов нанести ракетный удар по России для упреждения потенциальной атаки Москвы.

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