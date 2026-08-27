Осень начнется с дождей, но лето еще вернется. Какой будет погода в Петербурге в сентябре 2026

Сентябрь в Петербурге начнётся с прохлады и дождей, но без серьёзных погодных аномалий.По долгосрочному прогнозу, средняя температура первого месяца осени составит около +12…+13 градусов — это соответствует климатической норме.
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