Байден поручил узнать мнение граждан США о кандидатуре Харрис на выборах

Президент США Джо Байден стал более внимателен к призывам уйти в отставку, поэтому дал поручение провести опрос общественного мнения с целью выяснить, как американцы относятся к тому, чтобы вице-президент Камала Харрис участвовала в выборах вместо него, об этом рассказал высокопоставленный представитель администрации Байдена, 19 июля сообщает ABC News.