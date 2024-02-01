В клубе «Ветеран» поздравили жителя Миллерово Юлию Никитичну Рябову с 85-летним юбилеем

Звучали пожелания, исполнялись задорные песни. Теплые поздравления высказали: заведующий отделом культуры Ирина Пятицкая, заведующая межпоселечнеской центральной библиотекой Людмила Симоненко, директор дама культуры Миллервосокго раойна Роман Топольсков и многие другие.
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