В Киеве признали использование сбитым под Херсоном летчиком ВСУ иностранных вооружений

Воздушные силы Украины признали, что сбитый под Херсоном летчик использовал иностранные вооружения. Как уточняется в их Telegram-канале, с боевого задания не вернулся пилот 299-й бригады тактической авиации.
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