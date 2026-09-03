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Газета.ру

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В Адыгее ребенок сорвался в обрыв, оставшись без присмотра в экстрим-парке

В Адыгее ребенок сорвался в обрыв, оставшись без присмотра в экстрим-парке

В Адыгее шестилетний ребенок остался без присмотра и сорвался в 50-метровый обрыв в экстрим-парке. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

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