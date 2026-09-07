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Калужские новости

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В Калужской области родители жалуются на сбои в системе «Моя школа»

В Калужской области родители жалуются на сбои в системе «Моя школа»

Родители первоклассников и вновь прибывших учеников чаще всего жалуются на проблемы с расписанием, оценками и данными о детях в системе «Моя школа».

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