Как сложилась судьба актёров «Ликвидации»: от главных ролей Кяро и наград Лавроненко до сброшенных 100 кг Семчева

В декабре 2007 года состоялась премьера 14-серийной детективной драмы Сергея Урсуляка «Ликвидация». Атмосферный сюжет о поединке начальника одесского Угро Давида Гоцмана с неуловимой бандой в послевоенном 1946 году мгновенно завоюет любовь миллионов зрителей.