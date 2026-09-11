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NYT: Вице-президент США лично собирал у командующих оценки хода войны с Ираном

NYT: Вице-президент США лично собирал у командующих оценки хода войны с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс минувшей весной и летом лично обзванивал американских военных командующих на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, чтобы получить их персональную, не отфильтрованную Пентагоном оценку хода войны с Ираном.

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