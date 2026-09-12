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В Волчанском котле ликвидирован боевик, призывавший к насилию против русских

В Волчанском котле ликвидирован боевик, призывавший к насилию против русских

В районе Волчанского котла в ходе боевых операций был ликвидирован боевик, который публично призывал к убийству русских.

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