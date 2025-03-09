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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Обзор материнской платы MSI Z890 GAMING PLUS WIFI: флагманский чипсет — ни...

Новая статья: Обзор материнской платы MSI Z890 GAMING PLUS WIFI: флагманский чипсет — низкая цена в классеMSI Z890 GAMING PLUS WIFI — одна из самых доступных ATX-плат, использующих набор логики Intel Z890 и поддерживающих новейшие процессоры Core Ultra 200.

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