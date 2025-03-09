Новая статья: Обзор материнской платы MSI Z890 GAMING PLUS WIFI: флагманский чипсет — ни...

Новая статья: Обзор материнской платы MSI Z890 GAMING PLUS WIFI: флагманский чипсет — низкая цена в классеMSI Z890 GAMING PLUS WIFI — одна из самых доступных ATX-плат, использующих набор логики Intel Z890 и поддерживающих новейшие процессоры Core Ultra 200.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)