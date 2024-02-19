Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    Задержали это хорошо. Теперь  хорошо и посадите лет так на двадцать. и расскажите это  всем жителям. Пусть знают, что...В Астрахани опера...
  • radiofree RF
    Это сериал надо обязательно показать по ТВ,что бы пожилые и не только,знали как мошенники обманывают людей.Мне постоя...Состоялась премье...
  • Простой Обыватель
    Пока есть хотя бы один наркоман, безопасность вашей семьи под угрозой.В Якутии вынесен ...

В Алтайском крае перед судом предстанут двое барнаульцев, содействовавших телефонным аферистам

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту мошенничества и неправомерного оборота средств платежей, к которым причастны два жителя Барнаула.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх