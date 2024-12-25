Критическая ситуация для ВСУ: Юрий Подоляка в свежей сводке от 25.12.2024, последние новости

Последние новости от Юрия Подоляки из зоны СВО на 25 декабря 2024 года. Российские войска ведут активные наступательные действия на юге и востоке, особенно в районах Херсона, Донецка и Купянска, постепенно беря под контроль стратегически важные позиции и линии снабжения противника.