Российские импортеры решили ввозить пиво из Доминиканской Республики, пишет "Коммерсантъ"

Российская компания ООО "Мировой трейдер", специализирующаяся на импорте алкогольной продукции, получила декларацию о соответствии на ввоз пива брендов Presidente и Presidente Light, 11 марта "Коммерсантъ".
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