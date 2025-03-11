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Российские импортеры решили ввозить пиво из Доминиканской Республики, пишет "Коммерсантъ"

Российские импортеры решили ввозить пиво из Доминиканской Республики, пишет "Коммерсантъ"

Российская компания ООО "Мировой трейдер", специализирующаяся на импорте алкогольной продукции, получила декларацию о соответствии на ввоз пива брендов Presidente и Presidente Light, 11 марта "Коммерсантъ".

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