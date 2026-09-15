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В Киеве будут судить мошенника, обещавшего "бронь" за $25 тыс

В Киеве будут судить мошенника, обещавшего "бронь" за $25 тыс

Государственное бюро расследований Украины завершило расследование в отношении мужчины, который обещал за деньги помощь в бронировании военнообязанных сотрудников.

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