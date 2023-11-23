Член ПК Политбюро ЦК КПК встретился с делегацией из Монголии

Пекин, 22 ноября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК Цай Ци в среду в Пекине встретился с делегацией из Монголии во главе с генеральным секретарем Монгольской народной партии /МНП/ Дашзэгвийном Амарбаясгаланом.