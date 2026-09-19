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Редкую двухголовую черепаху обнаружили на побережье Массачусетса

Редкую двухголовую черепаху обнаружили на побережье Массачусетса

Двухголовый детеныш ромбического террапина, найденный на Кейп-Коде / © Cape Wildlife Center, New England Wildlife Center Необычного детеныша обнаружили на охраняемом месте гнездования в Уэллфлите и передали специалистам через природный центр Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary.

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