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Закон и Порядок

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  • Walery
    Спасибо за рекомендации - вот с тебя и начнем... враз Галкиным станешь !!!Бандит расстрелял...
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ОДИН РАСЧЕХЛИЛСЯ, НАКОНЕЦ-ТО, ЖДЁМ ОСТАЛЬНЫХ — ЛОНДОНСКИЙ ОБКОМ ДАЛ ОТМАШКУ НА ФОНЕ НАБЕГА ВСУ НА КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ

ОДИН РАСЧЕХЛИЛСЯ, НАКОНЕЦ-ТО, ЖДЁМ ОСТАЛЬНЫХ — ЛОНДОНСКИЙ ОБКОМ ДАЛ ОТМАШКУ НА ФОНЕ НАБЕГА ВСУ НА КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ

Олег Дерипаска назвал спецоперацию «безумием» и призвал к «безоговорочному» прекращению огня на Украине — и все это на фоне вторжение ВСУ под Курском.

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