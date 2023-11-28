Жители Смоленска передали очередную партию вещей и оборудования в зону СВО

Собранные вещи бойцам доставили депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов и глава Починковского района Александр Голуб Из Смоленской области в зону проведения специальной военной операции передали новую партию вещей и оборудования.
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