Бортников назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что основной целью заказчиков теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске являлось нанесение ущерба отношениям стран Содружества Независимых Государств (СНГ) с использованием религиозного и национального факторов.
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