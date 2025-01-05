Грузия закрыла часть Военно-Грузинской дороги для всех автомобилей

Участок Военно-Грузинской дороги между селами Гудаури и Коби закрыл для всех автомобилей департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, 5 января сообщает пресс-служба департамента.
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