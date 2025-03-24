Жители Ленинградской области в балаклавах разбили окна в BMW

Злоумышленники допрошены и привлечены к ответственности.В ночь на 22 марта в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило заявление от 41-летнего жителя Всеволожска о том, что неизвестные повредили принадлежащий ему автомобиль «БМВ», сообщает «Петербургская полиция».