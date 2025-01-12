Овечкин забросил 873-ю шайбу и повторил редчайшее достижение НХЛ

Хоккеист Овечкин забросил 873-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки остался 21 гол Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу в матче против «Нэшвилл Предаторз» (4:1).
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