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Овечкин забросил 873-ю шайбу и повторил редчайшее достижение НХЛ

Овечкин забросил 873-ю шайбу и повторил редчайшее достижение НХЛ

Хоккеист Овечкин забросил 873-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки остался 21 гол Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу в матче против «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

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