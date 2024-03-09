Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Тефтели с пекинской капустой

Тефтели с пекинской капустой

Сегодня предлагаю рецепт тефтелей, приготовленных из фарша с добавлением пекинской капусты. Запекаются такие тефтельки в томатном соусе в духовке, получаются очень вкусными, нежными  и сытными, похожими на ленивые голубцы.

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