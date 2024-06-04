Украинского олигарха из списка «Форбс» уличили в подделке печати на справке

Третий номер украинского списка «Форбс» (состояние $1,2 млрд) и отказавшийся после начала российской СВО от мандата в Раде экс-нардеп Вадим Новинский пытается обойти персональные санкции от украинского Совбеза.
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