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Регион 29

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Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность 21-летнего «дроппера»

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность 21-летнего «дроппера»

Молодой человек приобрел банковскую карту у 19-летнего студента техникума в Архангельске и передал ее третьим лицам за деньги.

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