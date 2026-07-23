Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Схватил за ягодицу, а за отказ избил: боксёр напал с кулаками на двух посетительниц бара — его адвокат сказал, что «женщин бить можно»

Схватил за ягодицу, а за отказ избил: боксёр напал с кулаками на двух посетительниц бара — его адвокат сказал, что «женщин бить можно»

Вечер 15 февраля в пермском баре MAI TAI должен был стать обычным эпизодом городской ночной жизни — в заведении шла дискотека, посетители отдыхали, атмосфера казалась непринуждённой.

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