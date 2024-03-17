"Тебе осталось недолго": Офицеру-разведчику устроили травлю в Сети. Под угрозой жизнь и семья

ФЮ

Фаина Юсупова

Меня удивляет полиция.Почему до сих пор полиция не выявила звонки угрожающие человеку,который защищал нас на СВО?Ведь можно было взять распечатки звонков,всё если захотеть.Теперь будут запугивать людей для того,чтобы не кто не пошёл воевать.Кто тогда будет здесь наших ребят-героев дома, семью тоже?