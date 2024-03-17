Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Тебе осталось недолго": Офицеру-разведчику устроили травлю в Сети. Под угрозой жизнь и семья

"Тебе осталось недолго": Офицеру-разведчику устроили травлю в Сети. Под угрозой жизнь и семья

АНО "Защитники детства" устроила травлю раненого офицера-разведчика. На героя СВО клевещут в соцсетях и угрожают ему расправой.

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Комментарии
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Владимир Юрин
Эту шарагу проверить, арестовать и надолго посадить.
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Всех причастных, забить батогами на площади, до смерти.
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5 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Меня удивляет полиция.Почему до сих пор полиция не выявила звонки угрожающие человеку,который защищал нас на СВО?Ведь можно было взять распечатки звонков,всё если захотеть.Теперь будут запугивать людей для того,чтобы не кто не пошёл воевать.Кто тогда будет здесь наших ребят-героев дома, семью тоже?
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4 час.

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