Кэти Перри возмутилась, что Белый дом использовал её песню в видео из Ирана

Кэти Перри возмутилась, что её песню использовали в видео с ударами по Ирану Американская певица Кэти Перри выразила возмущение тем, что администрация США использовала её композицию Firework («Фейерверк») при создании видеоролика с ударами, которые, предположительно, наносились по Ирану.
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