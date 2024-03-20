В МИД назвали неэффективной поддержку украинских беженцев в Японии

Меры поддержки украинских беженцев, принимаемые в Японии, вряд ли можно назвать эффективными. Такую точку зрения высказал исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий в интервью «РИА Новости» в среду, 20 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии