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В МИД назвали неэффективной поддержку украинских беженцев в Японии

В МИД назвали неэффективной поддержку украинских беженцев в Японии

Меры поддержки украинских беженцев, принимаемые в Японии, вряд ли можно назвать эффективными. Такую точку зрения высказал исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий в интервью «РИА Новости» в среду, 20 марта.

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