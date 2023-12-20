Армении дали шанс посмотреть в зеркало: Зомби-апокалипсис уже не за горами

В республике с 2024 года начнутся съёмки кинокартин для NETFLIX. При этом уже выбранные фильмы построены на негативном сценарии19 декабря власти Армении подписали меморандум о сотрудничестве с представителем кинопродюсера Тиля Швайгера.
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