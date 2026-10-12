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Газета.ру

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Врач Исаев: у тревожников при чтении о болезни появляются физические симптомы

Врач Исаев: у тревожников при чтении о болезни появляются физические симптомы

Чтение информации о тех или иных заболеваниях может провоцировать у людей реальные симптомы. Это, как правило, касается тревожников, которые склонны к ипохондрии, объяснил в беседе с RT врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

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