Врач Исаев: у тревожников при чтении о болезни появляются физические симптомы

Чтение информации о тех или иных заболеваниях может провоцировать у людей реальные симптомы. Это, как правило, касается тревожников, которые склонны к ипохондрии, объяснил в беседе с RT врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AFP: ЕС утвердил ...
- НМ Певица Виктория Д...
- ТАСС: сторонники ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым