Врач Исаев: у тревожников при чтении о болезни появляются физические симптомы

Чтение информации о тех или иных заболеваниях может провоцировать у людей реальные симптомы. Это, как правило, касается тревожников, которые склонны к ипохондрии, объяснил в беседе с RT врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.