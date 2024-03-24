Москвичи могут перевести городские баллы на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Ранее появилась возможность сделать пожертвование при помощи призовых баллов Организаторы акции «Миллион призов» предложили жителям Москвы использовать баллы, полученные за участие в городских проектах, в качестве пожертвований в помощь пострадавшим в Crocus City Hall и их семьям.