В США сделали уникальный двухдверный RAM TRX с задним приводом

Кастомный грузовичок — творение мастерской Chuy RMZ, и пока есть только два короткобазных варианта. Красный RAM TRX модернизирован радикально: владелец пожелал убрать передний карданный вал, чтобы крутить пончики и жечь резину стало удобнее.
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