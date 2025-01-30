Отдел образования, молодёжной политики,опеки и попечительства напоминает, что срок подачи заявления на сдачу ЕГЭ-2025 завершается 1 февраля 2025 года.
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Отдел образования, молодёжной политики,опеки и попечительства напоминает, что срок подачи заявления на сдачу ЕГЭ-2025 завершается 1 февраля 2025 года.