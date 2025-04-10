В Крыму начнут строить два новых водохранилища

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Строительство двух новых водохранилищ для снабжения Алуштинского и Ялтинского регионов водой в Крыму начнется в этом году и займет порядка полутора лет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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