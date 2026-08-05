Пять ударов точно в цель: Подоляка сказал о взрыве особого объекта у Сум

В результате огневого поражения объектов в городе Тростянец Сумской области в ночь на 5 августа основной целью являлось местное железнодорожное депо, играющее важную роль в логистике противника, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.
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