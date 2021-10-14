Хищники вышли на охоту?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаХищники вышли на охоту? Спрашивали? Отвечаем. Не прошло и недели, как история с дагестанскими зверьками повторилась.Вернуться к статье3417НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЕкатеринаК слову об Ермолове, на жестокость которого ссылаются эти выродки. Из Интернета. "Подземные города: Террористы приходят в Россию из ниоткуда." ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ. Во время Кавказской войны был один интересный случай. Чеченцы украли отправлявшегося с военной службы домой в Россию майора Павла Швецова, потребовав гигантский выкуп – 250 тысяч рублей (это примерно 10 млн долларов на современные деньги). Пока по всей России по подписке собирали деньги, Ермолов поступил проще: арестовал владельцев земель, на которых был совершён этот разбой, и обещал повесить, если в 10-дневный срок они не соберут нужной суммы. Чеченцы тут же сбросили размер выкупа в 25 раз (!) – до 10 тысяч рублей. Их заплатил один из дагестанских владетелей, которого заставили договариваться с похитителями под угрозой экспедиции русских войск в его владения. Заметим, что при этом сам Ермолов не только не заплатил ни копейки, но ни с кем даже договариваться не стал: горцы, поставленные в определённые условия, всё решили сами. Вот и с соответствующими этническими "общинами" надо, по-моему, договариваться по тому же принципу (естественно, в реалиях XXI века), не принимая их подходы как "особенности национальной ментальности", а принуждая следовать подходам, которые нужны нам – для обеспечения безопасности государства и его граждан. Поскольку существующая в землячествах круговая порука ни для кого не секрет, следует найти способы убедить их руководство, что за находящихся на территории проживания "общины" единокровных и единоверных террористов они тоже несут ответственность. Поэтому лучше всего – во избежание массы неприятностей – самим заблаговременно выявить и выдать отморозка ФСБ, пока он что-нибудь не сделал и тем самым не подставил земляков.АМАнатолий МальцевправильноВладимир Васильевич БушминскийШакалы и гиены нападают стаей и только на слабых, а если чувствуют силу, то разбегаются поджав хвосты и скулят оскалившись!(ННатальяОднако, если численность зверя превышает норму безопасности, что делается? Правильно! Отстреливается. В данном конкретном случае, щакалов отловить, и поместить в хорошо охраняемые клетки лет на 15.вера курьянова (гончарова)Когда закроют для этих гадов границы?Ирина52Дагестан-часть РФ.ННатальяДа, Дагестан-часть РФ, по территориальному делению. А по человеческому? Это что, индульгенция для шакалов из Дагестана вести себя со звериными замашками. А русские в Дагестане ведут себя по-свинске, в среде дагестанцев? Нет. А эти то для чего приехали в Москву. Если жить по законам РФ, живите. А если шакалить, НЕТ! Живите по месту своей постоянной регистрации, работайте, платите налоги. Вот, в кратце, когда, будь то дагестанцы, татары, башкиры, чуваши и т.д тоже часть РФ, веди себя так, как того требует ГК РФ и УК РФ. Вот тогда будете полноценной частью РФ. А по плохому, шакальё.ВКВладимир КудровДагестанцы, Вера, граждане РФ. )))SamariumЕсли власти не предпримут действенных мер по отношению к этим.... то могут получить на выходе грандиозный национальный конфликт... Люди не будут терпеть беспредельно этот произвол и показную беспомощность властей... Кому нужна эта дестабилизация обстановки в стране, да еще и на национальной почве... ??? Вот обширное поле деятельности для ФСБ и других спец. служб...Нельзя допустить все это ни в коем случае.саша дмитренкону так,,их кумир-известный драчун,, что даже флаг россии никогда не держал в руках,,,зато на шапочке-флаг украины,,,,,,,,Дмитрий Соловьевавтор, класть руку на плечо - в корне неверно, это может помешать тому кто впереди вовремя среагировать на выпад пртивника лучше взаимно страховать друг друга, но на некоторой дистанции кстати от оппонентов лучше держаться на расстоянии немногим больше расстояния удараBoris MaxПравильно написано... не висеть на плече, а руку положить... Посмотри как действует ОМОН...Дмитрий Соловьевты меня только рукопашке не учи, ОК ??? ОМОН действует так чтобы БЛОКИРОВАТЬ, они если ты не в курсе в брониках и касках.Boris MaxЧитай внимательно что написано.Boris MaxСтатья правильная и чаще надо освещать такие случаи. А простым жителям надо не бояться и давать отпор "зверькам". Не дагестанцам, а именно зверькам!Александр Протопоповручка стоит 2000 рэ и более,а я ношу складничок,как бритва заточенный и смазанный в месте разлома,чтобы открыть одной рукой на связке ключей...От бродячих СОБАК,но и от зверьков сойдёт.Константин КоноваловЯ так понимаю, выше опубликована "ИНСТРУКЦИЯ" для россиян, которые вынуждены использовать МЕТРО и др. виды транспорта для передвижениях по городу... Всего 8 пунктов... Вот один из них:... 8. "Не жалейте тратить время на участие в процессуальных действиях - сейчас такая ситуация, что на кон поставлена жизнь и здоровье наших людей. Помните - это зверьё здесь реально на охоте..." Т.е. в наших городах эти ублюдки - уже устраивают охоту на простых людей... А в этой "Инстукции..." - нам объясняют, что надо уметь делать в транспорте, чтобы нас не могли пырнуть ножом... или еще что-либо... Мне интересно, что делает МВД, ФСБ, ПРАВИТЕЛЬСТВО... для того, чтобы обеспечить безопасность россиян? Понимаю, что среди мигрантов, заполонивших нашу страну, идиотов и бандитов мало... Но достаточно и 1-2%, чтобы они уже целенаправленно нас убивали... Не всегда в транспорте будет несколько мужчин, способных оказать им сопротивление... И надо быть еще и физически и психологически готовыми к сопротивлению.... И надо быть уверенными друг в друге... А эти шакалы - они и подготовлены, и знают кто на что способен из этой стаи... Россияне! Нас ожидают реально очень серьёзные встречи с бандитами, как в транспорте, так и любом населённом пункте. Только поддержка друг друга сможет помочь в критические минуты. И мне еще интересно как бы повёл себя наш президент -В.Путин попади он в такую ситуацию...? Он же спортсмен, борец и пр. Понимаю, что вопрос праздный... - он в транспорте не ездит... Однако, Россию заполонили мигранты с его согласия... И планируется ещё привлечь до 5 млн человек для "Подъёма и развития экономики в РФ".Валерий АлексеевПровокатор уев, в отличие от тебя, подонка, Путин не сдриснёт, он офицер. Хотя в его возрасте и мало шансов против бандитов.НаталияРаньше все знали о криминале, царящем в подземках "оплотов демократии и либеральных ценностей ", Лондона и Нью-Йорка, но до начала Андроповских реформ, "демократизации и перестройки", не могли себе представить чего-то подобного у нас. Теперь имеем то, за что многие так ратовали.SergeyНе забывайте и о казахах казахстана. Теперь и они в этой теме!ННатальяСняла их Россия с продовольственного обеспечения. Неблагодарные. Озверели с голодухи. Теперь каждую мелочь нужно самим добывать.ИИскандерИ ещё как!ТТатьянаВсех скопом в теплушки и на историческую родину, в горы , пасти своих братьев меньших.Были баранами, ими и остались они!!!!!Александр ЗиборовДавно пора привести в чувство беспредельщиков! Давить их статьёй 282!!!Александр ЗиборовГнать всех домой!Vladimir KharchenkoКавказцы-ваххабиты - это враждебная к России секта, хотя по статусу и паспорту эти "дагестанцы" являются россиянами. У них свои инструкции. Всегда орудуют группами. В метро легче скрыться. Похоть в их членах играет. К своим дагестанкам они никогда не пристают. Можно получить кровную месть и смерть за обесчестие девушки и её девственности до замужества. Благодаря ТНТ, где пропагандируется бесчестие, гомосексуализм, лесбиянство и обгаживается сама Россия (Рашка), у ваххабитов-кавказцев сложилась уверенность в том, что бери любую славянскую бабу и дери её, сколько член выдержит. ТНТ надо прихлопнуть, как блядское ТК. Ваххабиты-дагестанцы приезжают в большие города, где есть метро, с деньгами. Умудряются с ножами и заточками проникать в метро мимо металлоискателей и охраны. Это уже наш промах. Инструкции должны давать специалисты по терактам, а не провокативный сайт из Литвы. Кстати, нет такого пункта, как остановить поезд "стоп-краном" в случае теракта и сообщить об этом машинисту и в органы.Вера ТишкинаПохоже игиловцами получена методичка из-за океана - разложение страны изнутри с применением аналога с чернокожим населением США. Оттуда и притянутая за уши история о порабощении предков.Лада МираЕще много лет назад видя и слыша о подобныхслучаях вспоминался фильм "Хищник " по смыслу похоже- прибыть на "сафари " за людьми и скрыться на своей территории .НННадежда НикитинаПрочитав статью и комментарии четко понимаешь, что спасти себя мы можем только сами. Если власти и дальше будут продолжать так действовать, то очевидно пойдет гигантская волна самосудов. Инструкции частично получены. Те кто приезжают, они не работать едут. Основное их делание не стройки и ЖКХ (как говорит их лобист хуйнульсуин) -это прикрытие, а главное наркота.Лада МираСбыт наркоты, фальшивых денег , оружие777Зверьков как правило отстреливают как бешенных собак, поскольку их очень много развелось и они просто оборзели потеряв нюх.Вячеслав 5Если о законе.то надо понять.государство либо есть либо нет.все платят налоги в этой стране.значит имеют право на защиту в стране или разрешить ношение оружие.для защиты.тем более.что защитников у нас очень много.Mike хнадо пристелить пару дебилов-козо@ебов нахренЛюдмила ВтороваВ своей стране живём теперь с оглядкой, это же совсем без предел. Что будет дальше? Вот в чём вопрос... Если к лету их повезут к нам вагонами. https://www.9111.ru/questions/7777777771548658/Комментировать
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