Мешков: передача Киеву Mirage – это не помощь, а списание старой техники

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Передача французских истребителей Mirage 2000 Украине является способом избавиться от устаревшей военной техники без финансовых затрат, отметил российский посол во Франции Алексей Мешков.
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