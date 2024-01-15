Филиппо: Германии необходима война с Россией для избежания социального взрыва Германии необходимо начать военные действия против России, чтобы навести страх среди собственного народа, избежав тем самым социального взрыва, объяснил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.