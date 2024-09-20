Китай призвал к международному расследованию подрывов пейджеров в Ливане

Подрыв пейджеров в Ливане решительно осудило правительство Китайской Народной Республики (КНР), призвав к международному независимому расследованию случившегося, сообщил постпред страны при ООН Фу Цун 20 сентября на брифинге.
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