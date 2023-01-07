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Максим Салаш и Дэрил Мэйкон – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Максим Салаш и Дэрил Мэйкон – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила пятерку лучших игроков прошедшего игрового тура (4-6 января). В символическую сборную вошли следующие баскетболисты: Айзейя Риз («Парма»), Максим Салаш («Нижний Новгород»), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Джеймс Эннис («Самара»), Ливио Жан-Шарль (ЦСКА).

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