Максим Салаш и Дэрил Мэйкон – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила пятерку лучших игроков прошедшего игрового тура (4-6 января). В символическую сборную вошли следующие баскетболисты: Айзейя Риз («Парма»), Максим Салаш («Нижний Новгород»), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Джеймс Эннис («Самара»), Ливио Жан-Шарль (ЦСКА).
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