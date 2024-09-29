🔥 "В 37 выглядит ЛУЧШЕ, чем в 17" Настасья Самбурская показала, как изменилась за последние 20 лет. Актриса запостила свою старую фотографию, на которой ей всего 17 лет.
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🔥 "В 37 выглядит ЛУЧШЕ, чем в 17" Настасья Самбурская показала, как изменилась за последние 20 лет. Актриса запостила свою старую фотографию, на которой ей всего 17 лет.