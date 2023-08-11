К терпящим бедствие уссурийцам направились спасатели МЧС России

В связи с выпавшими обильными осадками ситуация в регионе ухудшается. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Уссурийском, Михайловском, Черниговском, Хорольском, Чугуевском, Хасанском, Надеждинском и Октябрьском муниципальных образованиях.