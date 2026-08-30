Орловским семьям предложат полтора года ипотечной паузы

Новые законы в сентябре предложат орловцам каникулы по ипотеке и крипту. С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу очередной пакет федеральных законов.
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