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Орловским семьям предложат полтора года ипотечной паузы

Орловским семьям предложат полтора года ипотечной паузы

Новые законы в сентябре предложат орловцам каникулы по ипотеке и крипту. С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу очередной пакет федеральных законов.

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