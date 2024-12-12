Marvell разрабатывает кастомные решения для памяти HBM

Компания Marvell на своем мероприятии Analyst Day 2024 анонсировала решение для пользовательской памяти с высокой пропускной способностью (CHBM) для своих пользовательских XPU, предназначенных для приложений искусственного интеллекта.
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