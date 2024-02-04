Скончался последний участник финала чемпионата мира по футболу 1958 года Хамрин

Футболист Курт Хамрин скончался в возрасте 89 лет, сообщает Шведский футбольный союз. Его потеря ощущается во всем мире футбола, поскольку Хамрин играл важную роль в истории шведского футбола, особенно во время завоевания серебра на чемпионате мира 1958 года.