Скончался последний участник финала чемпионата мира по футболу 1958 года Хамрин

Футболист Курт Хамрин скончался в возрасте 89 лет, сообщает Шведский футбольный союз. Его потеря ощущается во всем мире футбола, поскольку Хамрин играл важную роль в истории шведского футбола, особенно во время завоевания серебра на чемпионате мира 1958 года.
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