Профессиональная ориентация и самоопределение: ученики аграрных классов посетили машинные дворы и реммастерские.

В рамках профориентационных мероприятий учащиеся классов аграрной направленности Горбацевичской, Глушанской и Михалевской средних школ посетили машинные дворы и ремонтные мастерские ОАО ´Агрокомбинат Бобруйский´ и ОАО ´Михалевская Нива´.
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