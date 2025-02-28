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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профессиональная ориентация и самоопределение: ученики аграрных классов посетили машинные дворы и реммастерские.

Профессиональная ориентация и самоопределение: ученики аграрных классов посетили машинные дворы и реммастерские.

В рамках профориентационных мероприятий учащиеся классов аграрной направленности Горбацевичской, Глушанской и Михалевской средних школ посетили машинные дворы и ремонтные мастерские ОАО ´Агрокомбинат Бобруйский´ и ОАО ´Михалевская Нива´.

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